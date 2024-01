Calcio/ Riese, il ritorno inizia con un pari: 1-1 a Sestri contro l’Aurora

Dal Calcio ACD Riese

Aurora 1 – Riese 1 ( Picasso )

Inizia con un pareggio il girone di ritorno della Riese, che impatta per 1 a 1 nella partita giocata questo pomeriggio a Sestri Levante contro l’ Aurora. Buon piglio iniziale per la Riese anche se la prima occassione è per l’ Aurora che al minuto 12 trova un Fele pronto a respingere una pericolosa conclusione da fuori area dei padroni di casa. Al minuto 13 esce capitan Savona per un problema al ginocchio( ci auguriamo nulla di grave ) ed al minuto 19 , a certificare la buona partenza , la Riese passa in vantaggio con spizzata di testa di Picasso servito da cross di Pecaj. Ma al 25° cambia la partita quando Garibaldi , su presunto fallo da ultimo uomo, viene espulso lasciando la Riese in dieci uomini. Ne approfittano i padroni di casa che provano a venir fuori e per 15 minuti mettono pressione. Al 34° prova Cappelli a smorzare la suddetta pressione ma la sua punizione trova un attento Riva.

