Camogli: omaggio a dom Beda Marco Pucci ad un anno dal decesso

Nella chiesa del monastero di San Prospero, a Camogli, i Benedettini Olivetani stanno ricordando dom Beda Marco Pucci, mancato un anno fa all’età di 87 anni. Religioso apprezzato da tutti anche per la grande capacità di ascolto e di partecipazione alla vita della comunità, visse per 62 anni al monastero ricoprendo per 40 il ruolo di priore.

Ed è per il buon ricordo lasciato che in molti hanno desiderato stasera partecipare alla Messa officiata dall’abate generale dell’Ordine dom Diego Maria Gualtiero Rosa, venuto dall’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore; dom Francesco Pepe, successore come priore di dom Beda col quale ha condiviso gli ultimi anni, ha proferito l’omelia. Tra i concelebranti, l’arciprete di Recco don Giuseppe Guastavino.

» leggi tutto su www.levantenews.it