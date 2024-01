“Giorno della memoria”, pietre d’inciampo per ricordare cittadini e poliziotti deportati nei campi di sterminio

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico, sono state presentate due importanti iniziative organizzate in occasione del “Giorno della memoria” e dello svelamento delle “Pietre d’inciampo” posizionate in città. Hanno illustrato le iniziative il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore alla toponomastica Maria Grazia Frijia, il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e il questore Lilia Fredella, il presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo e Doriana Ferrato, presidente Aned La Spezia.

“Le celebrazioni in occasioni della giornata della memoria sono un momento molto importante per tutti noi – dichiara il sindaco Peracchini – dovere delle istituzioni è conservare la memoria storica della Shoah perché quanto accaduto non si ripeta più, così com’è nostro dovere ricordare le persone che sono state vittima del Nazionalsocialismo e per questo, in collaborazione con Aned, con la posa delle pietre d’inciampo vogliamo lasciare nella nostra città un segno tangibile per non dimenticare mai le sofferenze di quella tragica pagina della nostra storia. È solo tramite lo studio della storia del nostro passato che possiamo leggere e capire il nostro presente ed è grazie alla conoscenza delle biografie di chi fu catturato e ucciso per aver provato a lasciarci un mondo migliore che le giovani generazioni potranno costruire un futuro di speranza.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com