Il gioco come sopravvivenza, 1

La guerra, e ne abbiamo purtroppo dei ben tristi esempi anche ai giorni nostri, portano morte e distruzione ma quando finalmente hanno termine è anche dai disastri che hanno prodotto, dalle rovine e dalle macerie, che in qualche modo ricomincia la vita. Non è che questo rappresenti una grande consolazione ma stringendo i denti si deve cercare di riannodare il filo che le sparatorie hanno spezzato, tentando con ogni mezzo di recuperare sui disastri che il conflitto ha causato aggrappandosi a ogni ramo che possa fungere da sostegno per rialzarsi. Per lo spirito di sopravvivenza innato in ognuno fu così anche a Sprugola City alla fine della seconda guerra mondiale. È cosa nota che il territorio, veramente martoriato, portava i segni profondi delle ferite. La desolazione regnava dovunque tanta era stata la violenza sfrenata abbattutasi su Sprugolandia: case bombardate, fabbriche ridotte a brandelli, popolazione decimata. Nessuna casa era senza un lutto, non si sapeva bene come uscirne fuori ma in qualche modo si ricominciò anche iniziando dal nulla. Il compito della ricostruzione impegnò tutti. Nessuno ne era esente, nessuno se ne chiamò fuori. Pure i bambini fecero la loro parte e nella loro attività si manifestò l’ingegno: non quello frutto di un’elaborazione intellettuale ma quello speciale e particolare che è figlio della disperazione e che tuttavia alla fine ce la fa.

I fanteti s’inventarono il recupero di qualsiasi tipo di materiale che fosse possibile rimettere in circolazione a cominciare dai ferrivecchi. In ciassa Brin questa attività di riciclo avvenne in modo particolare. Tutto iniziò, lo ricordò anni fa Bruno Montefiori che fu Sindaco ma che all’epoca contava solo cinque anni, quando chissà come una banda di mocciosi scoprì che in una cantina abbandonata erano rimaste parecchie pallottole da cui si poteva ottenere dell’ottone che lo stracciaio avrebbe comprato volentieri per rivenderle a sua volta. La filiera del riciclo allora funzionava così. Era un’impresa entrare in quello stanzone senza essere notati ma la difficoltà maggiore consisteva nell’ottenere la materia prima senza far scoppiare i proiettili e causarsi danni. Pensa che ti ripensa, ecco trovato il sistema. I bimbi accomodano sulle rotaie del tram due o tre pallottole che, schiacciate dai vagoni, liberano l’involucro dalla polvere da sparo che conteneva. In questo modo il pericolo della deflagrazione era evitato. I bambini così potevano lavorare in relativa sicurezza. Certo, al passaggio della motrice qualche pallottola scoppiava ma il tram era troppo robusto per riportarne dei danni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com