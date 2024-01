Genova. Fabio Lagiannella, titolare della libreria-chiosco Raccontati Bookstore in via XX Settembre a Genova, il 26 gennaio, a Venezia, riceverà il “premio per librai Luciano e Silvana Mauri, iniziativa giunta alla 18esima edizione.

La consegna del riconoscimento avverrà durante il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri.

