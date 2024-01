Impianto Groppolo: le preoccupazioni del Comitato, le risposte della sindaca

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra amministrazione comunale di Arcola e Comitato Pianazze nel cuore, tema l’impianto di trattamento rifiuti della Specchia Services, in località Groppolo. “Un incontro che ha lasciato perplessi i rappresentanti del comitato”, rileva in una nota Giuseppe Mori, portavoce di Pianazze nel cuore. “Sorvolando sull’assenza del responsabile dell’Ufficio tecnico, la cui presenza era stata confermata dall’amministrazione, e sull’uscita della sindaca dopo un’ora per altri impegni istituzionali – prosegue Mori -, francamente ci aspettavamo novità sulla dislocazione dell’impianto, aspettativa derivante dall’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale a seguito di una mozione della maggioranza, ma così non è stato. La sindaca ha detto che in merito non ci sono novità in quanto l’amministrazione non è riuscita a prendere contatti con Enel e Salt”. Riferito di “una dichiarazione dell’amministrazione sull’imminente avvio dei lavori per il marciapiede in Via Serra”, il portavoce prosegue rilevando che all’incontro “i rappresentanti del comitato si sono inoltre trovati davanti una novità che li ha colti di sorpresa: un progetto della società di trattamento rifiuti che non solo non parla di dislocazione, ma propone la realizzazione nella stessa area di un nuovo insediamento di oltre 2mila metri quadrati. Facile intuire come sia stata accolto dal comitato: con un mix di incredulità, rabbia e sconforto. Il 2024 per i residenti delle Pianazze non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi”.

“Appena abbiamo ricevuto il progetto da parte dell’impresa, abbiamo contattato il comitato per parlarne insieme, nel segno della condivisione – osserva sentita da CdS la sindaca di Arcola, Monica Paganini -. Un progetto che prevede, da un lato, la copertura – richiesta portata avanti da tempo e contenuta anche nella mozione di novembre – di quella parte dell’impianto esistente dove avvengono arrivo dei mezzi, scarico rifiuti e divisione materiali. Parallelamente c’è una richiesta di costruzione di un capannone di servizio di fronte all’impianto per realizzarvi mensa, bagni, spogliatoi, uffici, più un locale officina per intervenire sui veicoli”. Su questo progetto, spiega ancora la prima cittadina, “è in corso l’istruttoria da parte degli uffici comunali. Abbiamo altresì cercato di capire perché non sia stata chiesta una conferenza dei servizi a livello provinciale, perché ci sono anche altri pareri oltre a quello del Comune, ad esempio quello dei Vigili del fuoco. Stiamo cercando di fare approfondimenti in questo senso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com