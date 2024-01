In Piazza Mentana la manifestazione contro il divieto per le auto Euro 4 e gli altri “attentati alla libertà”

Si è svolta nel pomeriggio di oggi la manifestazione organizzata da Ricostruzione nazionale per protestare contro l’introduzione del divieto di transito ai veicoli Euro 4 nel centro storico cittadino. All’iniziativa, che si è svolta in Piazza Mentana, hanno preso parte alcune decine di persone, che hanno ascoltato gli interventi del segretario nazionale del movimento, Luca Locci, e degli altri esponenti, che hanno criticato non solo la restrizione alla circolazione introdotta dal Comune della Spezia da inizio 2024, ma anche altri aspetti della quotidianità, definiti “attentati alla libertà dei cittadini, sempre più ristretti e vessati da mille divieti, in un’ottica di cui gli amministratori nazionali e locali agiscono sconsideratamente quali servi sciocchi di interessi mondialisti e ultraliberisti, che vogliono ogni cittadino del pianeta sempre più rinchiuso in casa, indebitato, terrorizzato dalle emergenze (vere o presunte) che di volta in volta vengono imposte col martellamento 24 ore su 24, e indotto con ogni scusa a usare solo pagamenti elettronici, fare acquisti da casa, lavorare da casa, studiare da casa, curarsi da casa”.

