Albenga. Risveglio traumatico per gli abitanti di via Leonardo Da Vinci ad Albenga. Dalle 6 di questa mattina, infatti, è in corso un incendio. Ad andare a fuoco, per cause ancora da accertare, è il tetto di un edificio.

Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco, con una squadra e due appoggi. Nel momento in cui scriviamo (ore 8) le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

» leggi tutto su www.ivg.it