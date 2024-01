Luca Guidetti, da Vado Ligure ai campionati mondiali di cucina in Thailandia

Vado Ligure. Nuovi riconoscimenti nei confronti di chef del ponente savonese. Luca Guidetti, giovane chef di Vado Ligure, già noto per le sue abilità in cucina, essendo stato premiato con una forchetta da una prestigiosa guida culinaria e dopo aver lavorato al fianco di importanti chef stellati, si concentra per partecipare ai campionati mondiali di cucina italiana con l’Associazione Italiana Cuochi, che si svolgeranno in Thailandia.

“Questa esperienza sarà uno stimolo a lavorare sempre meglio – racconta – imparando da altri grandi chef e da un altro paese, tradizioni e culture diverse dalle nostre. Per me sarà un grande onore poter rappresentare il mio paese in una competizione mondiale, dimostrando al mondo le mie potenzialità ed esperienza nonostante la giovane età”.

