“Luce e gas, la fine del mercato tutelato. Che succede ora?”: le risposte di Spi Cgil e Federconsumatori

Savona. Federconsumatori e le Leghe territoriali del Sindacato dei Pensionati (Spi Cgil) di Savona organizzano quattro incontri che “hanno l’obiettivo di trasmettere informazioni utili sul tema del passaggio al mercato libero dell’energia, argomento che sta creando non pochi interrogativi e preoccupazioni anche nella nostra provincia e su cui l’opinione pubblica è giunta abbastanza impreparata a causa, soprattutto, di informazioni frammentate ed insufficienti”.

“Il Sindacato dei Pensionati, – hanno spiegato da Spi Cgil, – aveva chiesto, a livello nazionale, la proroga del mercato tutelato ed il rinvio del passaggio al mercato libero anche per garantire una campagna di informazione trasparente e capillare che consentisse ai cittadini scelte consapevoli, a maggior ragione dopo le turbolenze dei prezzi dell’energia che hanno contribuito ad aumenti generalizzati ed all’impoverimento delle famiglie. Purtroppo non siamo stati ascoltati e ciò ha determinato (nei pensionati, ma non solo), confusioni ed incertezze spesso alimentate dalle insistenze di operatori pressanti e disorientanti, ed una preoccupazione diffusa rispetto a possibili futuri aumenti di spesa per luce e gas”.

» leggi tutto su www.ivg.it