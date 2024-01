Mense scolastiche, risolte le criticità in Media Valbisagno. Villani: “Monitoreremo tutte le scuole”

Genova. Al rientro dalle vacanze natalizie nelle scuole Genovesi sono subentrati i nuovi servizi di ristorazione con un passaggio di consegne che in alcuni casi non è stato indolore. Nel municipio IV Media Valbisagno, per esempio presso la scuola Andersen di Sant’Eusebio, i primi giorni dopo le feste sono stati alquanto complicati.

I primi tre giorni infatti sono stati registrati alcuni disservizi: pietanze arrivate a scuola in ritardo, piatti freddi e portate cambiate all’ultimo minuto. Una situazione che ha allarmato le famiglie e che ha spinto l’amministrazione comunale a garantire la sospensione dei pagamenti tariffari per i pasti saltati

