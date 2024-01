Miriam Masala di Albenga protagonista al contest “A squarciagola” del programma “Italia Sì” su Rai 1

Albenga. Una giovane cantante di Albenga protagonista in Rai, sognando la vittoria di un contest. Si tratta di Miriam Masala, già conosciuta ai più per la sua partecipazione al programma “Amici” di Maria de Filippi.

Questa volta, la giovane ingauna si è esibita in diretta nazionale su Rai 1 nell’ambito di “A squarciagola” del programma “Italia sì”, condotto da Marco Liorni: un contest in cui i concorrenti in gara raccontano la loro voglia di cantare e danno una dimostrazione di questa loro passione esibendosi a cappella (senza strumenti musicali o basi, ma solo per mezzo della propria voce).

