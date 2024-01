Via libera da parte del ministero dell’Ambiente per le modifiche del pontile e gli adeguamenti richiesti da Snam per effettuare il servizio di vessel loading nell’impianto di rigassificazione di Panigaglia.

Una volta svolti lavori lo stabilimento potrà ospitare l’ormeggio e il rifornimento di piccole navi metaniere di capacità compresa tra 2.000 e 30.000 metri cubi.

Tra gli interventi previsti c’è l’installazione di nuove briccole con arredi d’ormeggio dedicati sul pontile che andranno ad ampliare la flessibilità nell’utilizzo dell’impianto attuale. Inoltre è previsto l’adeguamento del piping e delle strutture di supporto per consentire il trasferimento di Gnl dalla sezione di stoccaggio ai bracci di scarico e un adeguamento dei sistemi elettrici e di strumentazione e controllo e misura.

Snam potrà così dare il via al più ampio progetto di sviluppo di servizi small scale che comprende anche il truck loading, ovvero il trasporto di autobotti cariche di Gnl verso l’ormai ex Molo Enel, da cui si muoveranno in direzione degli hub energetici.

L’articolo Panigaglia: c’è l’ok del ministero per il “vessel loading”, il servizio di rifornimento di piccole metaniere proviene da Città della Spezia.

