Pd, via alle manovre verso le elezioni regionali: oggi l’assemblea ligure, Andrea Orlando pronto a sfidare Toti?

Liguria. Ancora una volta la parola d’ordine per il Partito Democratico è “ricompattarsi”. Oggi l’assemblea regionale del Pd a Genova nel “bunker” della Sala Sivori (dove alla fine dell’800 nacque il partito socialista) vedrà alternarsi sul palco sindaci, consiglieri comunali e regionali, parlamentari, attivisti per tirare la volata ai prossimi appuntamenti elettorali.

E se gli occhi sono puntati su Andrea Orlando, ex ministro e deputato spezzino dato quasi come sfidante anti-Toti in pectore nel 2025, il segretario regionale Davide Natale invita alla calma: “Prima ci sono le amministrative”. Solo a Genova 39 Comuni al voto e altre sfide importanti in Liguria come Sanremo, Albenga, Levanto.

