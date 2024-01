Promozione, New Bragno batte Carcarese. Adami esulta: “Spirito ritrovato”. Porta inviolata all’esordio per Imbesi

Cairo Montenotte. Un derby dal sapore di rinascita. La vittoria odierna ha una valenza quasi liberatoria per il New Bragno: il sodalizio del presidente Ferraro infatti, non vinceva dallo scorso 19 novembre (1-2 in casa del Finale, ndr) e, nelle ultime settimane, aveva a più riprese manifestato la voglia di rilanciarsi.

La sfida vinta contro la Carcarese potrebbe dunque rappresentare un momento di svolta per la squadra di Adami, formazione oggi rocciosa dietro ed ottima nello sfruttare il calcio di rigore concesso dagli avversari.

» leggi tutto su www.ivg.it