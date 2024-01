Rapina a mano armata in una gioielleria di via Balbi, la polizia arresta un 50enne: tradito da un tatuaggio

Genova. Nelle scorse settimane, la polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Genova, un 50enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile del violento tentativo di rapina avvenuta presso una gioielleria di via Balbi il 25 luglio 2023.

Quel pomeriggio, due uomini dal volto coperto e armati di una pistola, avevano fatto irruzione nel negozio intimando al titolare di consegnare gioielli e denaro. L’uomo aveva reagito scagliandosi contro il rapinatore armato che subito ha esploso un colpo con l’arma da fuoco (solo successivamente la Scientifica ha accertato trattarsi di un colpo a salve), quindi lo aveva colpito al capo con il calcio della pistola.

