Doppio incidente stradale a distanza di mezz’ora in via Gerolamo Speroni a Recco. Nel primo caso (10.32) è rimasta ferita agli arti una donna di 50 anni; nel secondo (11.03) una di 67 anni ferita al cranio. In entrambi i casi sono intervenuti la Croce Verde di Recco e la polizia urbana per i rilievi del caso. La 67enne è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. La cinquantenne ha rifiutato il ricovero.

» leggi tutto su www.levantenews.it