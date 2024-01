Regionali, Orlando scalpita: “Io in campo per cambiare il governo regionale, Toti ha fallito”

Liguria. “Non credo stesse parlando di me”, scherza Andrea Orlando, ex ministro e deputato ligure del Pd candidato neppure troppo in pectore del centrosinistra alle prossime regionali, quando gli si fa notare che il segretario regionale, Davide Natale, ha appena tuonato: “Chi parla di regionali prima delle amministrative di giugno non è degno di stare in questo partito”.

Ma se è vero che l’assemblea regionale degli amministratori del Pd alla Sala Sivori di Genova è stato presentato come il momento per serrare i ranghi in vista delle comunali è anche vero che l’attenzione per la corsa a piazza De Ferrari ha un respiro più ampio e la “disponibilità” di Orlando sta facendo parecchio rumore anche in casa del centrodestra.

» leggi tutto su www.ivg.it