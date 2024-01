Tutti pazzi per Barbero, centinaia di genovesi in coda per il convegno sul medioevo a Palazzo Ducale

Genova. Sicuramente tra le centinaia di persone in coda in piazza Matteotti, in questo freddissimo sabato 20 gennaio, ci sarà anche chi vuole a ogni costo ascoltare la tavola rotonda sulle colonie genovesi in Crimea, o farsi firmare un libro da Michel Balard, professore emerito alla Sorbona di Parigi, ma l’impressione è che i genovesi (e non solo) che sperano di entrare a Palazzo Ducale siano stati attirati dal nome di Alessandro Barbero.

Lo storico e professore universitario, divulgatore, podcaster e scrittore, è praticamente una star sui social e non solo. E’ a Genova, ed è per questo che lo abbiamo intervistato ieri, per il convegno organizzato da Limes e fondazione Palazzo Ducale: “L’Impero di Genova. Dal Mar Nero all’Atlantico, la grande espansione nel Medioevo”.

