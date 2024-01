Uno Spezia in emergenza pronto a tornare a tre. La Cremonese lancia subito Falletti

È uno Spezia in piena emergenza quello che si prepara ad affrontare al Picco la Cremonese questo pomeriggio. Un’emergenza che coinvolge principalmente la difesa, con Luca D’Angelo che avrà a disposizione solamente un terzino, quel Luca Vignali appena tornato dal Como. Per questo, il tecnico spezzino si prepara a cambiare modulo e a riproporre la difesa a tre, già vista più volte in stagione con la precedente guida tecnica. Davanti al portiere Zoet, spazio dunque per Gelashvili e Hristov assieme a capitan Nikolaou, nonostante il bulgaro e il georgiano abbiamo svolto solo un paio di sedute in gruppo. A centrocampo potrebbe esserci la prima da titolare del neo arrivato Jagiello, nel mezzo con Salvatore Esposito e Bandinelli, con Vignali largo a destra e Cassata adattato a tutta fascia a sinistra. Davanti, si dovrebbe rivedere Kouda, a supporto dell’unica punta Pio Esposito.

Molta più scelta invece per la Cremonese di Giovanni Stroppa, che all’andata aveva strapazzato lo Spezia senza grossi indugi. Anche per i grigiorossi il modulo di partenza sarà un 3-5-2, con Antov, Ravanelli e l’ex Bianchetti di fronte al portiere Jungdal. A centrocampo possibile prima dall’inizio per il neo arrivato Falletti, al fianco del regista Castagnetti e di Collocolo, mentre sulle fasce ci saranno Sernicola a destra e Zanimacchia a sinistra. Infine, un attacco da paura: l’ex Parma Franco Vazquez a supporto di Massimo Coda, nove gol in campionato.

