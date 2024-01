Venerdì 26 gennaio alle 17:30 presso il Centro Sociale Ruffini di Santo Stefano, si terrà la presentazione di “Uova fatali”, Graphic Novel di Marco D’Aponte, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Bulgakov del 1925. L’opera di D’Aponte, che nell’occasione sarà presentata da Beppe Mecconi, è infatti l’adattamento fumettistico del libro “Uova fatali”, racconto breve e tra i più riusciti del noto scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori romanzieri del Novecento. Marco D’Aponte è originario della città di Torino, è pittore e autore di fumetti e negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso è stato illustratore per editori nazionali e internazionali. Espone in numerose sedi le serie pittoriche “Popolo rosso” e “Storie”, una collezione di ritratti con protagonisti i personaggi della letteratura, del mito o del fumetto. Dal 2000 si dedica in modo più continuativo al fumetto. Per il quotidiano La Stampa, su testi di Rossana Repetto, ha disegnato “La Storia di Torino a fumetti” e “Il grande Torino a fumetti”. Ha realizzato “Sostiene Pereira” basato sull’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi, sceneggiato da Marino Magliani e “La luna e i falò” adattamento del celebre romanzo di Cesare Pavese.

L’articolo “Uova fatali”, a Santo Stefano una graphic novel sull’opera di Bulgakov proviene da Città della Spezia.

