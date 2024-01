A Cairo arriva Risparmio Casa: apertura prevista in primavera

Cairo Montenotte. “Siamo persone, non numeri”, recitava lo striscione appeso dai dipendenti di Grancasa nel parcheggio del capannone per protestare contro la chiusura del punto vendita. A distanza di un anno quello striscione non c’è più, ma sulla facciata ne è apparso uno diverso, questa volta non per descrivere un triste epilogo bensì per annunciare un nuovo inizio, ovvero l’apertura di un negozio della catena Risparmio Casa.

Il Gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona infatti ha acquisito undici punti vendita a marchio Grancasa in tutto lo Stivale e tra questi c’è anche quello di via Brigate Partigiane a Cairo Montenotte, che sarà il quinto negozio della catena in Liguria e il secondo nella nostra provincia: al momento uno si trova a Savona, uno ad Arcola e due a Genova.

