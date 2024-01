A Cengio una famiglia intossicata dal monossido di carbonio e trasportata al San Paolo

Cengio. Forte spavento nel tardo pomeriggio di oggi a Cengio, quando una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio, forse a causa di un difetto della stufa a gas con cui si stava scaldando. L’allarme è scattato in un alloggio e quando sono arrivati i militi della locale Croce Rossa, con il personale del 118, è stato disposto l’immediato ricovero in ospedale, per il quale si è reso necessario l’intervento di un’altra ambulanza della Cri di Millesimo.

Ad essere coinvolti una giovane coppia e la figlia di appena cinque mesi. La madre subito sembrava più grave, presentandosi in uno stato soporoso e poco reattiva. Sia per lei che per il marito, però, le condizioni sono apparse meno preoccupanti, mentre per la piccola, nonostante rispondesse bene agli stimoli, la situazione era più complicata ed è stata ricoverata al San Paolo in codice rosso, in giallo in genitori.

Nessuno è stato trasferito successivamente a Genova in camera iperbarica, restano comunque tutti monitorati per gli accertamenti dovuti.

