Amministrative 2024, Melgrati: “Ad Albenga dobbiamo vincere al primo turno. Forza Italia in crescita, Vaccarezza una risorsa importante”

Albenga/Alassio. “Forza Italia è il partito che rappresenta i moderati e quindi non deve stupire che oggi sia in crescita nonostante la scomparsa del Cavaliere. Silvio Berlusconi è sempre stato un valore aggiunto, ma il partito è formato da dirigenti seri e capaci che hanno dimostrato, in Italia e nel mondo, di essere all’altezza delle aspettative della gente. Un esempio concreto è il nostro leader, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in questo governo sta facendo molto bene. Forza Italia è in crescita in termini di voti e consensi, e darà il suo contributo alla vittoria nei Comuni al voto”. Queste le parole del sindaco di Alassio e coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, in programma prima dell’estate.

Sono quaranta i comuni savonesi che saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali. Tra questi, il più importante in provincia di Savona è senza dubbio quello di Albenga: “Cinque anni fa il centrodestra aveva vinto – ricorda il coordinatore forzista -, ma purtroppo, alcuni nostri elettori sono pigri e non vanno a votare, e al ballottaggio non ce l’avevamo fatta. Ad Albenga bisogna vincere al primo turno con una coalizione compatta. In questi mesi abbiamo cercato un candidato che dovrà essere condiviso con i nostri alleati”.

