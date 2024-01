Boissano. Sono un residente del Comune di boissano, in via santa libera. Io e altri residenti in tale via, nonostante i reclami fatti in comune, viviamo da almeno due anni senza illuminazione, con tutti i rischi e pericoli trattandosi di strada asfaltata dove circolano auto e moto di persone che vanno e tornano da lavorare.

I lampioni non funzionano da almeno due anni. Cosa dobbiamo fare per far valere i nostri diritti?

