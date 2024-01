Calcio/ Il Genoa sbanca l’Arechi grazie ai suoi attaccanti: Salernitana battuta 1-2

Il Genoa è più forte dell’emergenza e vince all’Arechi 1-2 contro la Salernitana grazie alla coppia d’attacco Retegui-Gudmundsson. Una vittoria fondamentale per staccare le avversarie in lotta per la salvezza (hanno vinto fin qui solo Empoli e Frosinone). Gilardino deve fare a meno di De Winter squalificato e degli infortunati Messias, Sabelli, Haps, Martin oltre al neo arrivato Bohinen proprio dai campani. Negli undici in campo c’è Spence a sinistra con Frendup a destra.

Dopo due minuti di partita la Salernitana trova il gol del vantaggio: cross di Bradaric e Martegani infila Martinez di potenza, è 1-0. Il Genoa è vivo e al 13’ fa l’1-1 con Retegui che torna al gol dopo tanto tempo: l’attaccante della Nazionale è bravo a sfruttare al meglio il cross di Badelj. Dopo il tiro fuori di Candreva e un colpo di testa debole di Retegui, nel recupero Maggiore impegna Martinez di testa, il portiere fa una grande parata e porta al riposo i suoi sull’1-1.

