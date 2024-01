Il 90esimo derby del Tigullio finisce 0-0: nella cornice del Ferraris con oltre 4000 tifosi le squadre si spartiscono la psota in palio.

Se per i chiavaresi un punto serve a poco in chiave play off, va meglio alla formazione allenata da Barilari che stacca di un punto la Spal sconfitta in rimonta dal Perugia.

