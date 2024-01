Carcare, il Lions Club Valbormida a sostegno dell’orientamento scolastico

Carcare. Si è svolta venerdì mattina presso la Sala Riunioni in Via Cornareto di Carcare l’iniziativa “Progetta la tua strada per il futuro” promossa dal Dirigente scolastico prof.ssa Raffaella Battiloro in collaborazione con il Lions Club Valbormida.

Lo scopo della mattinata è stato aiutare gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado di Carcare a prendere decisioni informate e consapevoli riguardo al proprio percorso formativo, ed in prospettiva alla scelta di una professione.

