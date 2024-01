Chiavari: i simboli di decadenza e indifferenza; tanti auspici, nessun euro

A Chiavari il crollo parziale del pavimento di un corridoio, le conseguenti lungaggini burocratiche e i tempi della magistratura, mettono in dubbio la sopravvivenza dell’asilo della Torre che chiude comunque provvisoriamente per l’anno 2024-2025. Riusciranno le famiglie benpensanti, disponibili a suon di comunicati stampa ad aiutare le persone bisognose, ad aprire un conto corrente con una cospicua somma a fondo perduto come partenza per aiutare l’asilo a sopravvivere e garantire un servizio alle famiglie che ne resteranno prive?

L’esempio del teatro Cantero non aiuta ad essere ottimisti. E’ possibile creare una Fondazione, con altri Comuni e privati, per comprarlo e gestirlo senza sapere con esattezza i costi di acquisto, i preventivi per metterlo in sicurezza secondo la normativa di oggi; i costi per riqualificarlo col rifacimento di servizi igienici e arredi; le spese di gestione; il genere di utilizzo previsto in grado di pareggiare i conti? Anche in questo caso nessuna banca, nessun magnate, nessun amante di teatro o lirica che abbia aperto una sottoscrizione e versato una somma a supporto della riapertura e rilancio del Cantero. (m.m.)

