Chiavari: sostegno ai non autosufficienti; tre milioni in arrivo all’Asl-4

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Regione Liguria interviene a sostegno delle categorie più fragili con l’assegnazione di 36 milioni e 366 mila euro a valere sul Fondo per la non autosufficienza. La dotazione è ripartita tra finanziamento di servizi (33.246.000 euro), che corrispondono ai progetti gravissima disabilità, grave disabilità, vita indipendente e Meglio a Casa, e tra un’altra quota destinata all’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali professionali (3.120.000 euro per le annualità 2023/2024). Questo è quanto deliberato nell’ultima Giunta regionale su proposta dell’assessore al Sociale Giacomo Giampedrone.

