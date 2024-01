Cooperazione internazionale come strumento di pace, se ne parla in Provincia

“Benvenuta Cooperazione Internazionale, strumento di pace” è questo il titolo che il “Nuovo

Cammino” ha voluto dedicare al convegno che si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 17 nella Sala

Consiliare della Provincia della Spezia in cui saranno protagoniste le associazioni locali che operano nella

Cooperazione Internazionale.

Saranno presenti : Amatafrica onlus – Lunigiana, Associazione “Amici del parco” (Italia /

Madagascar), Associazione S. Francesco – Frati di Gaggiola, AVSI – Associazione Volontari per il

Servizio Internazionale, Bambini del Madagascar – Tonga soa, Caritas diocesana, Nuovo Cammino

ODV ( India) e Centro missionario diocesano.

In relazione al panorama mondiale che stiamo vivendo, questo tema diventa attuale e, dalle

anticipazioni della riunione organizzativa, si prevede un mosaico di attività con risultati concreti e

con riferimenti sicuri nelle località di destinazione.

Forse un argomento poco dibattuto, forse destinatario di non molta attenzione a livello nazionale,

ma l’intenzione degli organizzatori è quella di far conoscere le loro attività come ponti di

solidarietà diretti verso luoghi e continenti diversi.

Quindi non è un appuntamento per addetti ai lavori ma una opportunità per vedere più da

vicino questa variegata realtà associativa del nostro territorio, che potremmo definire una delle

nostre “ricchezze sociali”.

