Eccellenza. La Cairese ha smarrito la retta via: crisi di risultati e di goal

Domenica 10 dicembre. Cairese batte Forza e Coraggio in trasferta. Primo posto in classifica. E dopo la falsa partenza non era scontato. A quel punto la squadra di Boschetto, poi rinforzata dal mercato, avrebbe dovuto accelerare galvanizzata dal risultato ottenuto. Invece sono arrivati due punti nelle ultime quattro partite, solo due i goal fatti e vetta a -7. Poca voglia di parlare oggi dopo la partita contro l’Athletic Club Albaro.

Dopo quattro partite si può parlare di crisi di gioco che porta alla crisi di risultati. Il problema non è nemmeno difficile da ricercare: non si è creata quell’armonia di gioco che consente di avere la sicurezza e la personalità necessarie quando le cose girano male. Vero, con Arenzano e Serra Riccò la squadra ha avuto più occasioni della avversarie. Ma sciuparle è una colpa e non si può solo parlare di malasorte, visto che viene bilanciata dalla buona sorte del 3 a 2 in extremis contro la Golfoparadiso.

» leggi tutto su www.ivg.it