Flat tires

La ragazza si avvicina di corsa per quanto le permette un trolley di media misura che si trascina con la mano destra, aggiustandosi ogni tanto la borsa a tracolla con la mano sinistra. Avrà sulla trentina: la coda castano scura, gli zigomi affilati, il viso slungato e le labbra decise, i jeans non stretti, un giubbotto blo e gli anfibi leggeri. Inconsciamente, rallenta un poco stupendosi che l’uomo, ormai individuato a una certa distanza, appaia nel grande viale -solitario alle prime ore del mattino- solitario più del viale stesso, a braccia conserte, sconsolato: immobile in mezzo alla strada, ha alla propria sinistra l’enorme area verde della Città, alla propria destra le scuole prefabbricate della parte più nuova, immani blocchi bianchicci, destinati a dormire vuote ancora per un’ora circa. Fra l’uomo e le scuole, il pullman che gli è stato affidato.

La professoressa trafelata si blocca davanti a lui:

“sono in ritardo, lo so: colpa del treno: io vengo da fuori: era alle 6.30, vero?” l’autista riesce a vincere la rabbia e la malinconia

“no, era alle 7.30”

“ah!” fa la profe, incerta se rammaricarsi per l’errore e il sonno perduto, o rincuorarsi per la brutta figura evitata in qella prima nomina di ruolo dal pedigree costellato di successi, per la quale ha giurato a se stessa di fare solo belle figure, vincenti, sicure, dimostrandosi migliore dei colleghi maschi anziani e delle giovanissime supplenti temporanee… Come riavutasi da un incubo, tornando alla realtà visiva, si rende conto di questa

“ma che succede qui?!?” nessuno dei due si è presentato: a lei non sembra un problema. L’uomo, il giubbotto senza maniche col logo dell’azienda piccolo sul cuore, i pantaloni blu stazzonati alla fine superiore dei quali una cinghia non nuova tampona un’adipe nella media, i mocassini neri dalla punta squadrata, un viso tondo e una pelatina anticipata sui quarantacinque, scuote la testa:

“quello che vede, signorina” la ragazza trentenne guarda meglio il pullman: tutte e quattro le gomme sono inderogabilmente a terra

“non so come abbiano fatto…come abbia fatto io a non accorgermene: ero al posto di guida a controllare le strumentazioni; quando sono sceso a fumarmi una sigaretta ho trovato questo. E ora saranno guai tutti miei”

“ma è pazzesco! Come faremo per la gita?!? il pullman era per raggiungere Roma per l’aereo!”

“io ho chiamato immediatamente l’azienda… ma è un periodo pieno di viaggi di tutti i tipi!”

“ma un’azienda deve avere le riserve pronte per ogni evenienza!”

“quindi ‘stamattina dovrebbe avere quindici pullman inutilizzati e in piena regola, oltre ai primi quindici in giro…”

“infatti!”

“sta scherzando spero! mi hanno promesso di darsi da fare, ma non mi manderanno mai una macchina senza averla controllata per bene prima: succede qualcosa e si va tutti in galera! Anche lei, profe!”

“perderemo l’aereo…” l’uomo allarga le braccia

“magari io perderò il lavoro”

“insista per favore!”

“ma per me ritelefono anche ogni minuto! non è che non abbiano capito, è interesse anche loro: cerchiamo di mantenerci calmi e realisti, eh?” la ragazza si inebetisce nella durezza del proprio viso: non riesce a dire più nulla. Intanto, una lunga macchina scura si ferma a fianco del pullman, ne scende una signora con una pelliccia ecologica leggera, sul rosa, la chioma bionda vaporosa, le labbra evidenti e i tacchi alti; quasi contemporaneamente, dalla parte del passeggero compaiono una volta aperto lo sportello prima le scarpe da ginnastica di una delle cinque o sei marche obbligatorie, e i jeans strippati, poi un’intera ragazza identica alla madre con vent’anni di meno e priva di orpelli, che sta per precipitarsi al bagagliaio per impossessarsi delle proprie borse: le due nuove arrivate si bloccano istupidite:

“ma…” mentre la profe incomincia a spiegare, a cercare di dare un’idea di gestibilità della situazione, la scena della prima auto si ripete più volte, alternando femmine a maschi: gli adulti professionali e sicuri di sé, i giovani che trascinano i loro ciuffi corvini verso i compagni: tutti incominciano a chiedere, a confabulare: chi sottolinea la faccenda in gergo giovanile, chi ci scherza sopra, chi è seriamente dispiaciuto e preoccupato; alcuni arrivano senza genitori, trascinando i trolley: in pochissimo tempo, il viale deserto è occupato da una settantina di persone ingestibili. Arriva il collega più anziano della ragazza, che dopo due minuti di assoluto mutismo impugna il cellulare per avvertire la scuola di quanto sta accadendo.

Finalmente, dall’auto blù con i lampegginti accessi, ma senza sirene, la Lietta Siro detta Ferrari-Fazio e Giovannone fanno la loro comparsa: parlano con l’autista, fanno un po’ di foto e di domande in giro, buttano giù un primo verbale. Il sole sta sorgendo all’orizzonte quando arrivano altri due ps incaricati di tenere la posizione. La Fazio e Giovannone si dirigono a bassa velocità in questura…

_._

