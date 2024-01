In un anno alla Spezia sono cessate novanta attività. Il sindaco: “Non bisogna avere paura del cambiamento”

Il 2023 alla Spezia si è chiuso con 194 cessazioni attività in tutta la provincia, nel territorio comunale hanno chiuso “bottega” novanta attività. I dati arrivano dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Alcune realtà sono note, altre meno e di forma d’impresa diversa rispetto al negozio di vicinato, ma di fatto arriva il segnale che qualcosa cambierà e qualcos’altro non tornerà più. Un dato così non è sufficiente per un’analisi approfondita, ma di fatto i termini “cessazione” e “chiusura” nutrono lo spettro dell’ignoto. Che se ne dica, le aperture con la crescita del turismo non sono mancate e nel centro cittadino l’impressione fino ad oggi è che soprattutto abbiano puntato alla pancia dei visitatori.

L’ultima strategia messa a punto dall’amministrazione comunale, in una partnership con un privato, passa attraverso la rete con un sito web dedicato al tessuto commerciale spezzino dove i negozianti, di fatto, possono presentarsi ed elencare i propri servizi. Questa volta non sarà un’esercitazione perché il Comune della Spezia vuole farne un baluardo della promozione delle attività tarandole anche sulle richieste dei consumatori. Una sorta di contenitore per raccogliere e trovare quell’attività, magari, quelle attività e servizi che potrebbero alimentare “un centro commerciale naturale”, spesso citato negli anni, come quello spezzino.

