Promozione, Ceriale. Super Beluffi: cinque gol nel’8-1 al Quiliano&Valleggia

Ceriale. I biancoblù di Davide Brignoli tornano al successo in campionato con un roboante 8-1 rifilato al Quiliano&Valleggia. I biancorossoviola avevano battuto il Finale nella scorsa giornata ma, anche per via delle diverse assenze, in questo turno sono caduti fragorosamente sul sintetico del Merlo.

Burdisso, Agate e Carastro ad accompagnare il man of the match della sfida di oggi: Gabriele Beluffi, autore di ben cinque reti alla prima da titolare dopo il rientro dall’infortunio rimediato il mese scorso. Tra le marcature c’è da segnalare la prima messa a segno, ovvero una girata eseguita con una buona cordinazione.

