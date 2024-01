Promozione. Il Finale conquista un punto d’oro, Biolzi: “Un buon pareggio, ma avremmo meritato di più”

Finale Ligure. Dimenticata la sconfitta di domenica scorsa a Quiliano, il Finale cambia marcia, pur senza conquistare i tre punti. “Oggi ce la meritavamo, ma avendo segnato al 94′, va bene così”, commenta sorridendo il tecnico Andrea Biolzi. Infatti, l’allenatore del Finale è soddisfatto della prestazione: “Abbiamo creato tante occasioni ma siamo stati poco precisi negli ultimi metri e il San Cipriano ci ha punito sull’unica azione che ha costruito. Nonostante questo voglio fare i complimenti agli avversari, mi sono piaciuti più di tante altre squadre”.

Ancora tanto lavoro da fare, però, per un Finale che continua a navigare nei bassifondi della classifica: “Abbiamo la caratteristica di mettere in partita tutti in ogni momento e pecchiamo dal punto di vista caratteriale, anche se la reazione negli ultimi minuti c’è stata”.

