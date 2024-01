Serie A. Gilardino entusiasta per la vittoria: “A Salerno come roccia granitica. Infortuni? La società dovrà aiutarci”

Salerno. Il Genoa riesce a ribaltare la Salernitana e a ritrovare i tre punti dopo l’ultimo successo contro il Sassuolo, vincendo 1 a 2. Striscia di risultati utili che si allunga a 6 gare, a rallegrare un momento non troppo felice per i tanti infortuni. Tanti infatti gli indisponibili in questa giornata, nella prossima tornerà sicuramente De Winter, non in distinta per la diffida. Saranno invece fuori Frendrup e Badelj, entrambi ammoniti nella gara di oggi.

Può sorridere tutto l’ambiente rossoblu, da Gilardino alla squadra e alla società per la difficile vittoria all’Arechi di oggi dove, tra nervosismo, pezzi di stadio lanciati in campo e piccolo siparietto sul dischetto del rigore tra Gudmundsson e Retegui, alla fine è il grifone a volare libero nel cielo e anche in classifica, superato infatti il Monza dopo la sconfitta di oggi contro l’Empoli.

