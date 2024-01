Soccorsi nelle zone più impervie, nuovo mezzo per la Pubblica assistenza Croce verde di Pignone

Un nuovo mezzo per la Pubblica assistenza Croce verde di Pignone: un 4×4 che permetterà di raggiungere anche le zone più impervie. La Pubblica assistenza valligiana, opera spesso in zone particolari dell’entroterra e delle Cinque Terre soprattutto nei periodi estivi quando i sentieri sono affollati e non di rado accadono gli infortuni più diversi. Molti i luoghi che potrà raggiungere questo mezzo, classe A1, specifico per le emergenze e nel suo futuro potrebbe esserci anche la Sciacchetrail, per eventuali soccorsi, che quest’anno passerà proprio dal territorio pignonese.

Il presidente della Pubblica assistenza di Pignone Raffaele Rossi spiega: “Il mezzo è stato realizzato dalla ditta Olmedo che passo passo ha acquisito le nostre necessità e non possiamo che ringraziarla. Un altro grande ringraziamento va a tutti i volontari che ogni giorno lavorano per portare avanti i servizi della Pubblica assistenza. Ogni loro gesto è davvero qualcosa di prezioso”.

