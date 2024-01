Tamponamento sulla Variante bis in direzione San Benedetto. L’episodio risale all’ora di pranzo e il bilancio è di tre feriti, trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute non risulterebbero particolarmente preoccupanti. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale e stando a quanto si apprende nell’incidente è avvenuto in prossimità di una curva a gomito, dal bivio che riconduce alla zona del Felettino. A bordo di un’auto viaggiava una giovane donna, di circa vent’anni, sull’altra una famiglia con madre, padre e un bambino e un’adolescente. L’impatto è stato violento ma fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo delle auto non hanno riportato gravi lesioni. La donna di vent’anni e la ragazza adolescente che viaggiava assieme alla famiglia erano in stato di shock a seguito dell’incidente. Sul posto sono arrivate tre ambulanze: la Croce rossa della Spezia, la Croce rossa di Follo e la Croce rossa di Riccò del Golfo. Per tutta la durata degli interventi di soccorso il traffico è stato deviato per garantire il passaggio delle ambulanze e i rilievi. Sul posto era presente, come detto, anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’articolo Tamponamento sulla Variante bis, tre persone in ospedale. Coinvolta una famiglia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com