Vado, contro l’Albenga un pareggio amaro. Tarabotto: “Brutta prestazione, oggi dovevamo vincere”

Vado Ligure. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca. L’epilogo del match tra Vado e Albenga (1-1 il risultato finale) non è stato accolto con entusiasmo dai vertici societari rossoblù. Dalle dichiarazioni post-gara è emersa una richiesta chiara: alzare definitivamente l’asticella.

“Ero convinto di andare a Ticino e di vincere la partita – ha dichiarato il direttore sportivo Luca Tarabotto -. Oggi abbiamo commesso tanti errori tecnici, alle volte c’è stata anche un po’ di confusione. Secondo me non è stata fatta una buona partita, possiamo fare molto meglio. Devo comunque fare i miei complimenti all’Albenga per la gara disputata. Dopo la partita contro il Chieri avevo fatto un pensiero positivo forte, ora dobbiamo lavorare per raggiungere nuovamente la convinzione mostrata in quella partita”.

“Rimango della convinzione che questa squadra possa fare molto meglio – ha proseguito l’intervistato -. Non mi piace parlare delle assenze, non lo trovo corretto. Oggi ho visto mancanza di dinamicità, malizia, furbizia. La nostra è una rosa che può fare un buon campionato, di questo ne siamo convinti tutti. Quest’anno davanti in certe situazioni abbiamo peccato in qualcosa, ma non per forza è colpa degli attaccanti. È una questione di mentalità”.

