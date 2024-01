Anpi Centro e Anpi Muggiano celebrano il Giorno della memoria condannando la violenza sulle donne

Martedì 23 gennaio dalle 17 in Via Corridoni 7 Anpi Centro e Anpi Muggiano celebreranno il Giorno della memoria. “La violenza rivolta alle donne esiste da secoli, in modo particolare durante le guerre. Quest’anno celebriamo il Giorno della memoria – affermano le due sezioni Anpi – leggendo un brano riguardante la testimonianza di donne violentate psicologicamente e di donne sulle quali sono stati eseguiti esperimenti medici, durante l’olocausto. Non ricordiamo solamente i fatti del secolo scorso, il patriarcato ancora negli anni Duemila è più che presente e quindi daremo voce con la scrittrice Daniela Mazzoni alle donne di oggi leggendo il suo racconto e chiedendo a tutti e a tutte le presenti di portare le loro esperienze”.

