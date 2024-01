Arrestato il pollivendolo di via Napoli, per lui processo in direttissima per l’aggressione alla commessa

Genova. E’ stato arrestato in attesa del processo che si svolgerà martedì mattina in direttissima il titolare della polleria Mariotti, in via Napoli, a Genova, fermato dalla polizia per l’aggressione a mano armata nei confronti della sua dipendente.

Il pollivendolo si trova ora nelle camere di sicurezza della questura. Agli agenti di polizia intervenuti con le volanti dell’Upg ha detto di avere agito perché la donna, a suo dire, portava via soldi dalla cassa. Versione, peraltro, tutta da dimostrare.

