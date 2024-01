Genova. Al via a partire dal 26 gennaio, anche in Liguria, i pagamenti per l’assegno di inclusione, misura rivolta ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over 60, che dal primo gennaio hanno dovuto rinunciare al reddito di cittadinanza per via delle nuove norme.

Sono finora oltre 563mila le domande presentate a livello nazionale, 7800 in Liguria, secondo gli ultimi dati forniti dall’Inps, di cui il 75% da ex percettori del reddito di cittadinanza.

» leggi tutto su www.genova24.it