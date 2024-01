Da Valpetronio Basket

Sconfitta in Via Castello per Valpetronio Basket, superata da Next Step Rapallo nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Solco del terzo quarto decisivo, ma segnali positivi dettati dalla buona prova difensiva nel primo tempo e dal buon parziale offensivo nell’ultima frazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it