Basket, sconfitta nonostante una buona prova la Valpetronio contro Next Step

Casarza Ligure. Sconfitta in Via Castello per la Valpetronio Basket, superata da Next Step Rapallo nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Solco del terzo quarto decisivo, ma segnali positivi dettati dalla buona prova difensiva nel primo tempo e dal buon parziale offensivo nell’ultima frazione.

Primo quarto equilibrato, con la Valle che tiene botta contro una delle compagini più in forma del campionato. Nella seconda frazione si parte dal +5 ospite, con la difesa gialloblù che riesce a limitare l’atletismo degli Accademici, andando così a riposo sul -7. Terzo quarto decisivo dal punto di vista del punteggio, con Rapallo che allunga e scava il solco che risulterà determinante alla fine della sfida, andando così a +16. Nell’ultima frazione grande verve da parte dei ragazzi di Coach Callea, capaci di mettere sotto gli avversari con un parziale di 23-15, avvicinando Rapallo e dimostrando buona attitudine nonostante la sconfitta.

