Campionato Invernale Marina di Loano: vento leggero, sole e mare calmo per le prime regate del 2024

Loano. Il quarto fine settimana di regate della sesta edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il main partner Marina di Loano e con lo Yacht Club Marina di Loano è stato caratterizzato, fin dalla mattina di sabato 20, da vento da Tramontana con raffiche fino a oltre 35 nodi. Il briefing del mattino ha registrato una folta partecipazione degli equipaggi in attesa delle decisioni del Comitato di Regata, presieduto da Fabio Barasso, che ha monitorato costantemente la situazione prima a terra e poi direttamente in mare. I concorrenti erano stati invitati a non lasciare gli ormeggi se non espressamente chiamati a farlo dal Comitato di Regata, che alle 13:30, ha deciso di differire al giorno successivo lo svolgimento della regata a causa del perdurare della situazione di vento sempre molto forte.

Uno scenario opposto ha accolto, domenica 21 gennaio, gli equipaggi che, a causa dell’assenza di vento, hanno aspettato a terra l’evoluzione della situazione, con il Comitato di Regata in mare già dalle ore 10:00 per il monitoraggio di rito del meteo sul campo di regata. Alle 12 il vento da Sud ha cominciato a manifestarsi. Alle 12.30 la brezza si è stabilizzata su una direzione di 180 gradi e 5/6 nodi di intensità, con mare calmo e sole, consentendo agli equipaggi di misurarsi in una regata a bastone sulle boe con un percorso di quattro lati da 0,8 miglia ciascuno per le classi ORC e Libera con Spi, e di due lati (una bolina e una poppa) per le classi Libera a vele bianche.

