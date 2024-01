Caos pronto soccorso, l’assessore Gratarola: “Al lavoro su personale e sanità territoriale”

Liguria. “Ancora una volta c’è chi specula sulla sanità per cercare un facile consenso politico omettendo dati oggettivi”. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così al consigliere di opposizione Gianni Pastorino.

“È oggettivo che il perdurante picco influenzale stia mettendo sotto stress il sistema dei pronto soccorso, soprattutto a inizio settimana, non solo in Liguria ma in tutta Italia – aggiunge l’assessore Angelo Gratarola – E questa difficoltà strutturale si risolverà solo con l’incremento del personale e con il rafforzamento della medicina territoriale, nucleo fondante del Pnrr, sanità con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali. Siamo poi al lavoro per far diventare strutturali gli accordi con i medici di medicina generale per ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con casi non urgenti nei fine settimana”.

“Si lavora anche sulla revisione del processo delle dimissioni protette che ci vede impegnati costantemente per alleggerire la pressione sugli ospedali e al contempo, dare appropriatezza assistenziale ai pazienti”.

