Cinque Terre, Franciosi: “Contro l’overtourism servono investimenti sul territorio e non aumenti tariffari”

“Il protocollo d’intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre sta suscitando così gravi perplessità da parte di sindaci, operatori, associazioni di categoria, che Regione Liguria sarà costretta a modificare le sue intenzioni. Prevedere come contrasto alle troppe presenze, troppo concentrate, di turisti l’aumento delle tariffe ferroviarie si mostra sempre più per quello che era fin dall’inizio, una scusa per fare cassa alle spalle del già fragile territorio delle Cinque Terre, ottenere utili da distribuire su tutta la Liguria per trasformarli in consenso alle prossime regionali”. Così la coordinatrice di Italia viva, Antonella Franciosi, esordisce nel suo intervento a commento di quanto sta accadendo intorno alle tariffe ferroviarie previste per il 2024 alle Cinque Terre.

“In attesa di conoscere il pensiero del ministro dei Trasporti, già interrogato da Raffaella Paita, sarebbe interessante sapere se Toti e Sartori hanno commissionato analisi che dimostrino che gli aumenti tariffari consentirebbero una più ordinata e razionale distribuzione dei flussi; di quanto aumenterebbero i guadagni e in quali servizi per il turismo Regione Liguria dovrebbe investirli. E anche se si è ritenuto di coinvolgere nell’analisi e nei progetti l’area vasta di cui sono parte le Cinque Terre che non solo le sole a risentire dell’overtourism. Le politiche redistributive non possono essere slegate da investimenti concordati con il territorio, programmati nel dettaglio e davvero finalizzati alla gestione dei flussi – prosegue Franciosi – che devono essere delocalizzati anche nell’entroterra e studiati anche per evitare disagi a chi normalmente abita nelle Cinque Terre, magari non vive di turismo, e vorrebbe continuare a godere del proprio territorio senza vederlo stravolto.

Stupisce che Sartori e Toti si limitino a selezionare il turista per censo invece di cercare il modo di attirare un visitatore consapevole e rispettoso della natura e della fragilità dei nostri luoghi.

Quello che non stupisce è la superficialità con cui si affrontano temi complessi e si ridicolizzano le ragioni di chi muove obiezioni, citando Marx o gli Uffizi”, conclude la coordinatrice di Italia viva.

