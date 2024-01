Da martedì i biglietti per Pisa-Spezia ma al momento l’unica prevendita è a Bolano

La marcia di avvicinamento alla trasferta di Pisa non parte all’insegna della chiarezza per i tifosi dello Spezia che da domani potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi. Il punto è: dove? Il sito della società nerazzurra infatti nel pomeriggio ha diffuso le modalità di prevendita spiegando come i tagliandi per la Curva Sud riservata agli ospiti inizierà martedì 23 gennaio alle 10 e come “Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Liguria e nella Provincia di Massa-Carrara potranno acquistare biglietti soltanto nel suddetto settore e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Spezia Calcio”. Ma se questa era cosa nota già da suggerimento dell’Osservatorio, a complicare tutto è arrivato l’ultimo aggiornamento: “E’ altresì inibita la vendita on line dei tagliandi che dunque saranno disponibili soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone presenti sul territorio della Regione Liguria e della Provincia di Massa-Carrara”. Il problema è che gli unici punti abilitati in provincia presenti sul sito di Ticketone sono Mediaworld alle Terrazze, che però non effettua il servizio prevendita per gli eventi sportivi, e una ricevitoria di Bolano che al momento sembra essere l’unica disponibile per i tifosi che dunque non sarebbero agevolati all’acquisto dei tagliandi e dovrebbero raggiungere Chiavari. I contatti fra lo slo dello Spezia Calcio e l’omologo pisano sono già avviati e nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere chiarita meglio.

