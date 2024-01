Golfo dei Poeti e Cinque Terre protagonisti dell’ultimo romanzo di Carlotta Bonsegna

Il nostro territorio ispira gli artisti, non è una novità. Non a caso il Golfo dei Poeti e le Cinque Terre hanno ospitato, e continuano a farlo, numerosi intellettuali provenienti da ogni angolo del mondo. Dopotutto, la bellezza dei nostri borghi, del mare, la genuinità delle tradizioni enogastronomiche e la maestosità della natura che ci circonda non possono certo lasciare indifferenti. La città sta cambiando rapidamente sotto i nostri occhi ma non solo dal punto di vista dell’accoglienza turistica. La Spezia infatti, negli ultimi anni, è diventata anche una “meta letteraria”, ovvero il luogo ideale in cui ambientare un romanzo.

Carlotta Bonsegna rappresenta un esempio di questo trend, visto che il suo terzo romanzo “I tasti neri. La prima indagine del commissario Laura Defulminis” si svolge proprio nel cuore della Spezia. Laura Defulminis è un neo commissario di polizia, musicista, ribelle alle regole e donna sensibile ed empatica. Le viene affidato un caso in cui si troverà a combattere contro i poteri forti, niente di più scomodo. Un giallo intrigante in cui la ricerca, tutta al femminile, della verità corrisponde a una disperata voglia di giustizia che demolisce i pregiudizi e incoraggia l’azione degli spiriti gentili. Una proposta di lettura che promuove l’identità territoriale, anima la fantasia e istiga a riflettere sull’oggi. Disponibile su Amazon. Bonsegna (La Spezia, 1983) ha pubblicato nel 2021, presso Cicorivolta Edizioni, Una commedia molto terrena e nel 2022, presso Porto Seguro Editore, Nell’ occhio del ciclone. Collabora, come autrice, con MEMO Grandi Magazzini Culturali. Musicista e lettrice, vive sul mare, scrive di enogastronomia, multiculturalismo, musica e letteratura.

